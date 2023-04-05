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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح: تفعيل خدمات الكشف والتشخيص عن بعد بمستشفى الحمام

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد مستشفى الحمام

أكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تفعيل وتطبيق خدمات الكشف والتشخيص عن بعد بمستشفى الحمام المركزي تخفيفا للعبء عن المرضى وذويهم.

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وأضاف أن مديرية الصحة قدمت وما زالت تقدم الدعم بمختلف صوره لجميع المستشفيات والمراكز الصحية وخاصة مستشفى الحمام المركزي لما لها من أهمية على الطريق الساحلي.
وأشاد "سالم" بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل بوحدة العناية المركزة، وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى وفقا لتوجيهات وزير الصحة ومحافظ مطروح، مشددا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى.

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