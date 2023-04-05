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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأييد حكم تغريم ليلى غفران لصالح محاميها في اتهامه بسرقة خاتم ألماس

ليلى غفران
ليلى غفران

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، برفض الاستئناف المُقدم من المطربة ليلى غفران، وتأييد تغريمها 20 الف جنيه وإلزامها بتأدية 10 آلاف للمحامي حسن أبو العينين تعويضًا مدنيًا كما ألزمتها المحكمة بمصاريف الدعوتين المدنية والجنائية  لقيامها في 2020 بسبه وقذفه، واتهامه سرقة خاتم من الماس والتشهير به عَبْرَ مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي وقت سابق حكمت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الفنانة ليلى غفران بـ 20 ألف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا بالحق المدني في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبو العينين، في الدعوى التي حملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، لنظر جلسة محاكمة ليلى غفران في اتهامها بالإساءة إلى محاميها، واتهامه بسرقة خاتم ألماس.

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