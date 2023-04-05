إعلان اسم الفائز الثالث عشر بمسابقة برنامج وفوق كل ذي علم عليم|فيديو

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز الثالث عشر في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، وهو: هشام عيد عيد السولية، من محافظة الدقهلية.

وقال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنّ سؤال الحلقة السابقة هو: «ما اسم الشجرة التي بايع الصحابة فيها النبي (صلى الله عليه وسلم في الحديبية في السنة الثالثة من الهجرة؛ الزيتون أم السمرة أم السدرة».

وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الإجابة الصحيحة كانت هي (شجرة السمرة؛ وهي التي بايع الصحابة الكرام النبي تحتها على أن يضحوا بحياتهم في سبيل الإسلام؛ عندما بلغهم أن المشركين قتلوا سيدنا عثمان).

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز الثالث عشر من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة؛ سيحصل على 10 آلاف جنيه؛ حيث إن المسابقة ترعاها مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.