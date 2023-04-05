علي جمعة يعلن السؤال الـ14 من مسابقة «وفوق كل ذي علم عليم»..فيديو

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال الرابع عشر من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، برعاية مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

وقال علي جمعة، خلال تقديم برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن سؤال الحلقة الرابعة عشر هو: «ما اسم الكتاب الذي يجمع الصلوات على النبي وانتشر وملأ مكتبات المسلمين حول العالم؟».

وعرض جمعة، 3 اختيارات للإجابة (كنوز الأسرار، أفضل الصلوات على سيد السادات، دلائل الخيرات)، مؤكدًا أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا خلال إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).

ولفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.