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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إحباط ترويج 10 آلاف صاروخ وشمروخ قبل عيد الفطر.. اعرف عقوبة حائزيهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

على مدار الأيام القليلة الماضية خاصة مع بداية شهر رمضان مبارك، نشهد انتشارا واسعا للألعاب النارية والمفرقعات بكافة أنواعها من البومب والصواريخ.

وفي هذا الاطار تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 9 آلاف و500 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لاقتراب عيد الفطر المبارك لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز المحافظة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية 

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

 

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

 

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

 

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

 

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وزير الداخلية التموين قانون العقوبات مديرية التموين مراكز المحافظة الالعاب النارية

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