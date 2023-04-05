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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أحمد عمر هاشم: ستظل الجامعات الإسلامية والمعاهد الدينية باقية

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الله تكفل بحفظ الذكر؛ وستظل قائمة المعاهد الدينية، والجامعات الإسلامية، والمدارس الإيمانية؛ لحفظ كتاب الله وذكره مهما حاول أهل الشغب النيل منه.

وفسّر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء خلال  برنامجه «من هدي القرآن»، عبر قناة «صدى البلد»، ، معنى قوله تعالى «إنّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذِّكْرَ وإنّا لَهُ لَحافِظُونَ»، موضحا أن الله يبين في هذه الآية أنه تكفل بحفظ الذكر في الصدور والسطور.


ولفت الدكتور أحمد عمر هاشم، إلى أن كل كتاب طاله بعض الشغب؛ إلا كتاب الله المقدس؛ الذي حفظه الله بأساليبه وكلماته وضبط حروفه، والقراءات التي تم قراءته بها؛ وفي هذا دلالة على خلود القرآن الكريم حتى بعد يوم القيامة.


كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، فضل ذكر الله، والجمع بين الإيمان والذكر في الحياة، وأثره على القلب.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال برنامج «من هدى القرآن» على قناة صدى البلد، أن ذكر الله سبحانه وتعالى يطمئن به القلب، حيث ذكر الله يعصم صاحبه من الوقوع في المحظور.

وتابع وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القلب هو الإنسان، إذا كان القلب صالح فإن أعمال الإنسان تكون خير، وإذا كان القلب غير صالح تكون أفعال الإنسان في الدنيا فاسدا.

 

احمد عمر هاشم الأزهر كتاب الله المقدس برنامج من هدى القرآن

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