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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يُعلن إيقاف اجتماعه الأسبوعي حتى صوم الرسل

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وقف اجتماعه الأسبوعي طوال الفترة المقبلة، على أن يستأنف مع بداية صوم الرسل الذي يحل بعد 50 يوما من عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة وشعب الكنيسة، حيث تم نقلها عبر القنوات المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووجه قداسة البابا تواضروس الثاني جموع الأقباط بضرورة الاستفادة من الأيام المتبقية للصوم الكبير، والاهتمام بالصلاة وعمل الخير ومساعدة الآخرين، وألا ينشغل أحد بالمظاهر الشكلية للاحتفال بالأعياد، بل يكون هناك اهتماما روحيا من قبل الجميع.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني في وقت سابق اليوم حفل تخريج أول ثلاث دفعات من معهد القديس بولس الرسول لدراسات الخدمة، والذي أقيم في المقر البابوي بالقاهرة.

بدأ الحفل بالصلاة، ثم قدمت الدكتورة شيرين سيف مديرة المعهد عرضًا عن رؤية المعهد وأحلامه وخطته وما أنجزه حتى الآن، وقدم ثلاثة من الخريجين شهادات عن تأثير دراستهم بالمعهد على حياتهم وخدمتهم.

وبعد ذلك ألقى القمص داود لمعي المشرف على المعهد كلمة، شكر خلالها قداسةَ البابا تواضروس على دعمه وأبوته الصادقة للمعهد وفكره ورسالته، ومتابعته الحكيمة لخطوات النمو والانتشار.

وبعدها ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة أثنى خلالها على عمل المعهد الخدمي والدور الهام الذي يقوم به، وأشار قداسته إلى أن الكنيسة لها:- أيقونة (هي الأسرة)، و جوهرة (هي الرهبنة)، ومنارة (هي استقامة التعليم).

وفي الختام كرّم قداسته خريجي المعهد ووزع عليهم شهادات الدبلوما المعروفة باسم "Coptic DOME" ، ثم التقط صورًا تذكارية مع الخريجين ومجلس المعهد والمحاضرين به.

حضر اللقاء، إلى جانب القمص داود لمعي، القمص بولس چورچ، والقس لوقا ماهر كاهنَا كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشارع كليوباترا في مصر الجديدة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل في وقت سابق اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب ‎آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة، والسفير جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر والوفد المرافق لهما.

البابا تواضروس عيد القيامه المجيد بابا الإسكندرية صوم الرسل

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