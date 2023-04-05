النشرة الدينية .. 5 أمور تمنع عنك إجابة الدعاء.. احذرها في قيام النصف من رمضان .. أحمد عمر هاشم: ستظل الجامعات الإسلامية والمعاهد الدينية باقية

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة، خلال الساعات الماضية، نبرزها في هذه النشرة الدينية، برصد أبرز عناوينها، اضغط عليها لتشاهد التفاصيل.
5 أمور تمنع عنك إجابة الدعاء..احذرهم في قيام النصف من رمضان
أحمد عمر هاشم: ستظل الجامعات الإسلامية والمعاهد الدينية باقية
لماذا عظم الله تعالى ليلة القدر .. وكيف أقوم بإحيائها؟ علي جمعة يوضح
أمي تزوجت وهي على ذمة أبويا ما الحكم؟ أزهري ينفعل بكلمات صادمة
هل مشاهدة الأفلام الإباحية في رمضان تفسد الصيام؟.. الإفتاء: تعرضك لـ11 بلاء
هل يفسد الصيام إذا ناما الزوجان على جنابة؟ .. داعية يجيب