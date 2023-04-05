النشرة الدينية .. 5 أمور تمنع عنك إجابة الدعاء.. احذرها في قيام النصف من رمضان .. أحمد عمر هاشم: ستظل الجامعات الإسلامية والمعاهد الدينية باقية

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة، خلال الساعات الماضية، نبرزها في هذه النشرة الدينية، برصد أبرز عناوينها، اضغط عليها لتشاهد التفاصيل.