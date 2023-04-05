تعدٍ سافر وتأجيج لمشاعر المسلمين|بيان شديد اللهجة من الجزائر بسبب اقتحامات الأقصى

أدانت دولة الجزائر، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى الشريف والاعتداءات على المصلين والمعتكفين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: "إن هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تمثّلُ تعديّا سافرًا على الأماكن المقدسة وانتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية".

وناشدت الجزائر المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تشكل تصعيدًا خطيرًا وتأجيجًا لمشاعر جميع المسلمين، خصيصا في هذا الشهر الفضيل المبارك.

وجددت الجزائر التأكيد على موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.