مطبخ الخير .. أبناء يحولون منزل والدتهم المتوفاة إلى مكان لتصنيع وجبات رمضان بالمنوفية

الخير ممتد قبل وبعد وفاتها .. الحاجه نادية أبو طالب احد ابناء مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية والتي توفت قبل ٣ سنوات ولكن ما زال اسمها خالدا بين الجميع بعد أن قام أبنائها بتحويل منزلها الي مطبخ لعمل وجبات شهر رمضان لتوزيعها علي الفقراء والمحتاجين وكذلك لتوزيع شنط رمضان.

فعل الخير للأم بدأ منذ سنوات قبل وفاتها حيث كانت لا تقطع عمل الخير ومساعدة المحتاج وكانت وفاتها صدمه للجميع إلا أن أبناءها قرروا تخليد اسمها.

ويقول ابنها أحمد الصواف، أنه بعد وفاة والدته قرروا استكمال مسيرتها في عمل الخير حيث قرر بالاتفاق مع اشقاءه ورجال الخير في تحويل منزلها الي مطبخ خيري علي مدار العام دون انقطاع لتقديم وجبات للمحتاجين وكذلك شنط رمضان.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الموضوع كان بمثابة صدقة جارية لوالدته التي لم تكن تتاخر عن مساعدة المحتاجين ومد يد العون للمحتاجين، فقرروا أن يستمر عملها الصالح حتي بعد وفاتها.

وأشار إلي أنهم بدأوا في تجميع الأموال من بعضهم لشراء الوجبات وساعد معهم أصدقاءهم وأصبح الأمر متكرر ومستمر علي مدار العام بمساعدة أهالي الخير الذين عرضوا مساعدتهم.

وتابع أن الأمر لم يقتصر علي الوجبات وانما كان هناك شنط رمضان تضم سلة غذائية لتوزيعها علي الأسر المحتاجة وتم توزيع هذا الشهر نحو 500 شنطة تضم كافة السلع الغذائية من أرز ومكرونة وسكر وفول وشاي وجبنة وبلح.

واوضح الصواف أن أولاده يشاركون توزيع الوجبات يوميا قبل موعد الإفطار وكذلك اشقاءه وأطفالهم حيث يتم تنويع الوجبات يوميا بين الفراخ واللحمة والأرز والمكرونة.

وأكد أنه مستمرون في عمل الخير امتدادا لمسيرة والدتهم ووالدهم وتخليد اسمهم في عمل الخير ومساعدة المحتاجين.

مطبخ الخير في المنوفية

مطبخ الخير في المنوفية

مطبخ الخير في المنوفية

مطبخ الخير في المنوفية

مطبخ الخير في المنوفية

مطبخ الخير في المنوفية

مطبخ الخير في المنوفية