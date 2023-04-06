أسرة بلا مأوى..الحاج إسماعيل: معنديش سقف للبيت ومش بعرف أمشي عشان أشتغل

استغاثة أسرة مكونة من خمس أفراد زوج وزوجة وثلاثة أبناء بمنطقة مدينة نصر، يعيشون في منزل بلا سقف، يعانون في جميع فصول السنة من عدم وجود سقف يحميهم من سقوط الأمطار في الشتاء، ومن اشتداد الحر في الصيف، الزوجة مريضة قلب والزوج مريض الغضروف.

وقال الحاج اسماعيل أن هو وأسرته يعانون من عدم وجود سقف لمنزلهم، وأنه يريد من أحد المسؤولين توفير شقة له ولأسرته، مراعاة لظروف مرضه ومرض زوجته، وأن الدكتور المعالج لزوجته حذرها من عدم تعرضها لحرارة مرتفعة في فصل الصيف.



وتابع : "انا راجل شغال سباك وعلمت عيالي الصنعة، انا عايز اي مكان يلمني انا وعيلتي، عايز ناكل لقمة نضيقة ونقعد في مكان نضيف، في الشتا بنتغرق من المطر والصيف مبنقدرش نتنفس من الحر، ودوني سينا انا وعيالي نعمرها ونقعذ في مكان واحد نضيف".



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