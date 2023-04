انطلاق لعبة Road 96 Mile 0 رسميًا على هذه الأجهزة

4/6/2023 2:00:50 AM

أعلنت شركتا DigixArt و Ravenscourt المطورتان للعبة Road 96 Mile 0 إتاحتها لأجهزة بلايستيشن PS4 و PS5 وأجهزة الكمبيوتر و أجهزة إكس Xbox One و Xbox Series X / S و كذلك Nintendo Switch.

ويمكن لجميع اللاعبين تعزيز تجربتهم بشكل أكبر مع حزمة Stronger Together ، والتي تتضمن الكتاب الإلكتروني التفاعلي Road 96: About a girl ، و OST ، الذي يضم The Midnight .Land Locked Heart

ويعتبر الكتاب الإلكتروني الجديد ضرورياً لكل من يرغب في معرفة ما يحدث لـ Zoe بين اللعبتين ، والكشف عن أماكن جديدة في Petria ، وإعادة النظر في الأحداث الرئيسية من زاوية مختلفة ، مع جارود ، ستان وميتش ، وأليكس ، وفاني ، وجون، بحسب Gamereactor .

كما تم الكشف عن أسرار حصرية في الكتاب الإلكتروني ، والمتوفر فقط باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وبالأمس ، أصدرت Digixart مقدمة إلى لعبة Road 96 ، وهي لعبة فيديو تستكشف القصة الأصلية لشخصيات Zoe و Kaito المعروفة باسم Road 96: Mile 0.

وتعتبر لعبة Road 96 Mile 0 من الألعاب التي تتمتع بإثارة كبيرة حيث يتحكم اللاعبون في شاب يحاول الفرار من بلد Petria خلال فترة الاضطرابات السياسية ، وكل قرار على طول الطريق يغير الأحداث والنتيجة والأشخاص الذين تقابلهم في الرحلة، كما تم تطويرها بواسطة الاستوديو الفرنسي Digixart.