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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انطلاق لعبة Road 96 Mile 0 رسميًا على هذه الأجهزة

إنطلاق لعبة Road
إنطلاق لعبة Road 96 Mile 0 رسميا على هذه الأجهزة

أعلنت شركتا DigixArt و Ravenscourt المطورتان للعبة Road 96 Mile 0 إتاحتها لأجهزة بلايستيشن PS4 و PS5 وأجهزة الكمبيوتر و أجهزة إكس Xbox One  و Xbox Series X / S و كذلك Nintendo Switch. 

 

ويمكن لجميع اللاعبين تعزيز تجربتهم بشكل أكبر مع حزمة Stronger Together ، والتي تتضمن الكتاب الإلكتروني التفاعلي Road 96: About a girl ، و OST ، الذي يضم The Midnight  .Land Locked Heart 

 

ويعتبر الكتاب الإلكتروني الجديد ضرورياً لكل من يرغب في معرفة ما يحدث لـ Zoe بين اللعبتين ، والكشف عن أماكن جديدة في Petria ، وإعادة النظر في الأحداث الرئيسية من زاوية مختلفة ، مع جارود ، ستان وميتش ، وأليكس ، وفاني ، وجون، بحسب Gamereactor . 

 

كما تم الكشف عن أسرار حصرية في الكتاب الإلكتروني ، والمتوفر فقط باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وبالأمس ، أصدرت Digixart مقدمة إلى لعبة Road 96 ، وهي لعبة فيديو تستكشف القصة الأصلية لشخصيات Zoe و Kaito المعروفة باسم Road 96: Mile 0. 

 

وتعتبر لعبة Road 96 Mile 0  من الألعاب التي تتمتع بإثارة كبيرة حيث يتحكم اللاعبون في شاب يحاول الفرار من بلد Petria خلال فترة الاضطرابات السياسية ، وكل قرار على طول الطريق يغير الأحداث والنتيجة والأشخاص الذين تقابلهم في الرحلة، كما تم تطويرها بواسطة الاستوديو الفرنسي Digixart. 

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