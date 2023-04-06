أخطر تصريح لترامب.. الدولار سينهار في هزيمة لم تحدث منذ 200 عام |فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل توجيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الشتائم للرئيس الحالي جو بايدن، وقاضي التحقيق، الذي خضع أمامه للمحاكمة؛ وذلك بمؤتمر صحفي، أمس الأربعاء.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أخطر ما قاله ترامب؛ خلال المؤتمر الصحفي، هو تصريحاته عن الدولار الأمريكي؛ والذي شهد تراجعًا أمام العملات الأخرى؛ مثل اليوان الصيني.

وأضاف موسى، مساء أمس الأربعاء، أن «ترامب تحدث، عن الدولار الأمريكي وقال إن العملة الأمريكية تعاني وتتصدع، وقريبًا سيكون هناك هزيمة غير مسبوقة بعد 200 عام».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر والسعودية والإمارات يتجهون صوب مجموعة بريكس (البرازيل - الهند - الصين - جنوب أفريقيا - روسيا)؛ وهذا التجمع الاقتصادي يعمل على توحيد عملة فيما بينهم.