منها اتباع العادات الإسلامية وتقديم لحم حلال|جامعة إكسفورد تلغي قداسًا للاحتفال بعيد الفطر

قرّرت إحدى كليات جامعة أكسفورد عدم الاحتفال بعيد القديس جورج بعشاء رسمي، واستبدلته بالاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومن ضمن الاحتفال تقديم لحوم حلال و“اتباع العادات الإسلامية” حسبما أفادت صحيفة"إكسبريس".

ومن المقرر أن تقيم كلية ماجدالين مأدبة عشاء رسمية بمناسبة العيد في 23 أبريل ، تكريمًا لطلب تقدم به طلابها المسلمون.

جاءت تلك المعلومات بناء علي رسالة بريد إلكتروني من نائب رئيس الكلية البروفيسور نيك ستارغاردت اطلعت عليها صحيفة الديلي تلغراف توضح خطط عشاء احتفالي للاحتفال بهذه المناسبة.

وتضيف الدعوة الموجهة إلى مئات الطلاب ومحاضريهم معنى "اتباع العادات الإسلامية"، و سيقوم الطهاة بإعداد طبق لحم حلال بدون تقديم الكحول للرواد.

وقالت صحيفة التلغراف إنها اطلعت على سجلات تظهر أن مجدلين استضاف عشاء مخصص لعيد القديس جورج منذ عام 2016.

وقال المنشور إن السجلات تظهر اليوم الذي يتم الاحتفال به بهذه الطريقة حتى عام 2019 عندما ضرب جائحة كوفيد المملكة المتحدة، وبحسب ما ورد دعا حدث 2018 المحاضرين إلى "قاعة رسمية وطاولة عالية" مع "قائمة خاصة باللغة الإنجليزية".