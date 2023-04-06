للشهر الثالث .. السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي لآسيا

قالت مصادر مطلعة لوكالة الانباء رويترز، إن السعودية رفعت سعر الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعد إعلان كبار المنتجين خفضا إضافيا للإنتاج.



وأضافت المصادر أن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا للتحميل في مايو 30 سنتا للبرميل مقارنة بسعر أبريل، ليصل إلى 2.8 دولار للبرميل فوق متوسط عمان ودبي.



وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، أمس الأربعاء، بفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية وأحدث خفض في أهداف الإنتاج الخاصة بتحالف أوبك بلس.

وأدى إرتفاع الدولار حد من المكاسب وضغط على الأسعار ليتم تداولها في المنطقة الحمراء في منتصف تعاملات أمس.

وساعدت الأهداف الأخيرة التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على رفع أسعار النفط في بداية الجلسة.

ومن المقرر أن تزيد خطة أوبك بلس الحجم الإجمالي للتخفيضات إلى 3.66 مليون برميل يوميا، بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبرالماضي، بما يعادل 3.7 في المائة تقريبا من الطلب العالمي.



ودعم ارتفاع الأسعار، تراجع مخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع الماضي، بمقدار3.7 مليون برميل، ليصل الإجمالي إلى 470 مليون برميل. وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.