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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لماذا حذرت آبل هؤلاء المستخدمين بإبعاد هواتف آيفون عن صدورهم؟ .. تفاصيل

آبل تطلق تحذيرا صحيا
آبل تطلق تحذيرا صحيا عاجلا للملايين

أصدرت شركة آبل منذ أيام قليلة تحذيرا صحيا عاجلا للملايين لإبقاء هواتف آيفون على بعد ست بوصات من صدورهم، قائلة إن الهواتف يمكنها أن تتداخل مع دعامات القلب، كما شمل التحذير أيضًا أجهزة كمبيوتر Mac و سماعات Airpods وسماعات Beats وأجهزة آيباد iPad. 

 

وتضمن التحذير أيضا إبعاد هواتف آيفون iPhone 13 و 14، ووجدت دراسة - الشهر الماضي -  أن الأشخاص الذين يستخدمون FitBits وساعات آبل وغيرها من الأجهزة المماثلة يمكن أن تتداخل مع  دعامات القلب المزروعة. 

 

وعبر تدوينة كتبت شركة آبل : "في ظل ظروف معينة ، قد تتداخل المغناطيسات والمجالات الكهرومغناطيسية مع الأجهزة الطبية من الأجهزة المزروعة لمرضى القلب وكذلك الدعامات". 

 

وقد تحتوي الدعامات وأجهزة تنظيم ضربات القلب والأجهزة المزروعة على أجهزة استشعار تستجيب للمغناطيس وأجهزة الراديو عندما تكون على اتصال وثيق، ولتجنب أي تفاعلات محتملة مع هذه الأنواع من الأجهزة الطبية ، يجب الاحتفاظ بمنتجات آبل على مسافة آمنة من الأجهزة الطبية.

 

وقالت الدكتورة Michelle Wu “ميشيل وو” ، وهي باحثة في جامعة براون ، في عام 2021: `` لقد عرفنا دائمًا أن المغناطيس يمكن أن يتداخل مع الأجهزة الإلكترونية القابلة للزرع في القلب ، ومع ذلك ، فوجئنا بقوة المغناطيس المستخدم في تقنية مغناطيس هواتف iPhone 12 ''.

 

ويمكن للمغناطيس تغيير توقيت جهاز تنظيم ضربات القلب أو إلغاء تنشيط وظائف إنقاذ الحياة، ويشير هذا البحث إلى ضرورة أن يدرك الجميع أن الأجهزة الإلكترونية المزودة بمغناطيس يمكن أن تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المزروعة في القلب. 

 

وكانت آبل قد مستخدمي هواتف iPhone 12 في عام 2021  من خطورة أجهزة الشحن اللاسلكي   MagSafe على مرضى القلب، خاصة المرضى من الأطفال وزارعى الدعامات، وجاء تحذيرها بعدما نشرت مجلة جمعية القلب الأمريكية (JAHA) نتائجها من دراسة جديدة حول المخاطر الصحية المحتملة التي تسببها MagSafe ، الصادر مع هواتف iPhone 12. 

 

كما نشرت مجموعة من الأطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية مقالا فى مجلة Heart Rhythm Journal الطبية، من تأثيرات MagSafe على جهاز تنظيم ضربات القلب، خاصة المرضى الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية منها تركيب دعامات.  

 

 

 

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