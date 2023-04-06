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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| لماذا حذرت آبل هؤلاء المستخدمين بإبعاد هواتف آيفون عن صدورهم؟.. موبايل جديد من هواوي يغير قواعد اللعبة في السوق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لماذا حذرت آبل هؤلاء المستخدمين بإبعاد هواتف آيفون عن صدورهم؟ .. تفاصيل


أصدرت شركة آبل منذ أيام قليلة تحذيرا صحيا عاجلا للملايين لإبقاء هواتف آيفون على بعد ست بوصات من صدورهم، قائلة إن الهواتف يمكنها أن تتداخل مع دعامات القلب، كما شمل التحذير أيضًا أجهزة كمبيوتر Mac و سماعات Airpods وسماعات Beats وأجهزة آيباد iPad.

 

أحدثوا ثقبًا في جدار الحمام | لصوص يسرقون أجهزة بنصف مليون دولار من متجر آبل


أعلن مسئولون في قسم شرطة لينوود مواصلة التحقيقات بعد أن سرق عدد من اللصوص - يوم الأحد الماضي - منتجات من متجر آبل في مركز Alderwood Mall التجاري، حيث تقدر المنتجات بحوالي 500 ألف دولار أمريكي.

 

مع قدرات جبارة| فيفو تعلن موعد إطلاق هواتفها vivo T2 5G


أعلنت شركة vivo فيفو الصينية إطلاق مجموعة هواتفها vivo T2 5G في الهند في 11 أبريل المقبل، حيث سيكون حدث الإطلاق هو الأول في الأسواق العالمية بعد الإعلان عنها في الصين، حيث ستضم الهواتف عددا من المواصفات المميزة.

 

تقرير : 28 % من الأمريكيين يتجهون لشراء الهواتف القابلة للطي

 

تكتسب الهواتف الذكية القابلة للطي شعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يرى تقرير بحثي جديد أن حوالي 28٪ من مستخدمي الهواتف الذكية يفضلون اقتناء هاتفًا قابلا للطي عند أول عملية شراء قادمة لهم.


موبايل جديد من هواوي يغير قواعد اللعبة في سوق الهواتف الذكية.. تفاصيل


كشفت تسريبات مواصفات هاتف هواوي القادم Huawei Nova 11 والمقرر أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، حيث ظهر الهاتف على موقع Weibo الصيني مع تصميم أنيق، وشاشة مسطحة وحواف رفيعة للغاية، مما يمنح الهاتف شاشة عرض متساوية في المقدمة.      

 

آخرها استبدال عصفور Twitter برأس كلب.. 5 أشهر من التغييرات المثيرة للجدل في تويتر منذ تولى إيلون ماسك


كشف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX، إيلون ماسك، لأول مرة عن رغبته لشراء شركة تويتر Twitter في شهر أبريل 2022، مدفوعا بحماس لتخليص النظام الأساسي من روبوتات البريد العشوائي وحماية حرية التعبير، ومنذ ذلك الحين لم تسير أمور الشبكة الاجتماعية كما خطط له.

 

موبايلات Nokia بـ2000 جنيه بس.. تقدر تشتريها في رمضان


تحاول شركة نوكيا Nokia الفنلندية الدخول في منافسة شرسة مع عمالقة التكنولوجيا مرة أخرى، بإطلاقها هواتف رائعة من حيث المواصفات ورخيصة من حيث السعر، بدلا من هواتف سامسونج وشاومي الغالية، لذلك سنوضح هنا أفضل هواتف نوكيا التي تقدم قيمة مقابل سعر.

 

 

 

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