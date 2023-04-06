حترجعلك تاني .. مبادرة جديدة لاستبدال أو استرداد تكلفة الساعات المسروقة

علامة تجارية شهيرة للساعات الفاخرة وهي شركة "أوديمار بيجيه" المشهورة بعلامة "Royal Oak" وهي تتيح خاصية لن تجد مثيلاتها في العالم تتيح ساعة من نوع جديد للقضاء على معدل ارتفاع الجرائم لارتفاع معدل الجرائم المرتبطة بالساعات لتتيح الشركة للعملاء إمكانية استبدال ساعاتهم المسروقة كجزء من برنامج خدمة جديد أو إصلاح أي ساعة مسروقة أو تالفة قد تم شراؤها في كل من عامي 2022 أو 2023 وذلك لمدة عامين.

وفقاً لما ذكره فرانسوا هنري بينهامياس الرئيس التنفيذي في لقاء مع "بلومبرغ"بات لدينا مدن مهمة في أوروبا لم تعد آمنة بعد الآن".

لفت أن سرقة الساعات الفاخرة زادت كثيرا مؤخرا وتهدد المبيعات إذا كان المستهلكون يخشون ارتداء الساعات الفاخرة، مشيرا إلى ان المبادرة الجديدة للبرنامج الذي ابتكرته الشركة للعلامة تجارية للساعات الفاخرة تعد ضماناً لاستبدال أو استرداد تكلفة الساعة في حالة سرقتها.

وأكد بينهامياس، أن أي عميل سيكون مؤهلاً للتسجيل في البرنامج. فقط سيتعين عليهم إثبات أنهم قاموا بالفعل بشراء الساعة وما زالوا يمتلكونها، وتقديم صورة للساعة والرقم التسلسلي.