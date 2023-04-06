مدافع الزمالك محمود شبانة يحتفل بعيد ميلاده الـ28

احتفل محمود شبانة، مدافع نادي الزمالك، بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “في مثل هذا اليوم ولدتني ام عظيمة الحمد لله على ما مضى من العام بحلوه ومره اللهم بارك لي في عامي الجديد واجعل القادم أجمل اللهم السلام لروحي”.

من جانب آخر، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك ضم مدحت عبد الهادي للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في منصب المدرب العام رفقة أحمد مجدي المدرب المساعد ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

يأتي ذلك بعد استبعاد حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد السابق للفريق من التواجد في الجهاز الفني الجديد، وأكد مصدر بنادي الزمالك أن هذه المجموعة هي من ستقود تدريب الفريق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي في الدوري.

وتعثرت مفاوضات مسؤولي النادي الأبيض مع المدير الفني الألماني هايكو هيرليتش لتولي تدريب الفريق في الفترة الحالية بالرغم من وصول المدرب إلى مصر مؤخرا لحسم المفاوضات بعدما وافق مبدئيا على قبول المهمة.