إعلامي: الأهلي قدم مباراة جيدة ويجب على عبد القادر اللعب بشكل جماعي

أكد الإعلامي أحمد أسامة أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام غزل المحلة ونجح في تأمين الصدارة بثلاثية في مرمى فريق غزل المحلة.

وقال أحمد أسامة خلال برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" الأهلي نجح في الفوز على غزل المحلة بأداء جيد استعداداً لمباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز الاثنين المقبل".

وأضاف أحمد أسامة:" حسين الشحات كان خارج الحسابات في بداية الموسم ونجح في اكتساب ثقة الجهاز الفني ومن ثم الجماهير".

وأختتم:" أحمد عبدالقادر مهاراته أصبحت تفيد الفرديه أكثر من الجماعيه ويجب عليه التركيز واللعب الجماعي أكثر من الفردي".