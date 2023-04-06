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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل نجم الزمالك نهاية الموسم والسبب وراء فشل التعاقد مع هيرليتش.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن الألماني هيرليتش سيغادر القاهرة فجر اليوم، ولن يتولى تدريب نادي الزمالك بسبب الخلاف بين الطرفين حول الشرط الجزائي وكذلك بعض بنود التعاقد بين الطرفين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مدحت عبدالهادي سيتولى منصب المدرب العام واحمد مجدي مدرب أيضًا، ومحمد عبدالمنصف مدرب حراس المرمى، وتم استبعاد حسين ياسر المحمدي".

وأضاف: "هناك احاديث قوية تدور حاليا حول رحيل احمد فتوح مع نهاية الموسم الجاري في ظل الازمات الحالية بينه وبين ادارة النادي".

وأكمل: "الأهلي أعاد فتح المفاوضات مع محمد صبحي حارس الزمالك الحالي للتعاقد معه حال رحيله عن النادي في الفترة المقبلة".

وأتم: "لا يوجد بند في اللائحة يمنح نادي الزمالك أحقية فرض كل هذه العقوبات ضد اللاعبين بعد الخسارة امام المصري البورسعيدي".

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