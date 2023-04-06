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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عضو بالفيدرالي: معدل الفائدة الأميركية المستهدف يجب أن يتجاوز 5%

صدى البلد

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند  إن البنك المركزي الأميركي من المحتمل أن يزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل وسط علامات على احتواء مشاكل القطاع المصرفي الأخيرة.

للحفاظ على التضخم في مسار هبوطي مستدام إلى 2% والحفاظ على توقعات التضخم ثابتة، قالت ميستر إنها ترى أن السياسة النقدية تتحرك "إلى حد ما إلى منطقة مقيدة هذا العام، مع تحرك سعر الفائدة على الأموال الفدرالية فوق 5% ومعدل الأموال الفدرالية الحقيقي يبقى كما هو".

وأضافت ميستر في كلمة ألقتها أمام مجموعة من الاقتصاديين في نيويورك: "كنت مرتاحة للغاية للمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة"، بالنظر إلى أن السلطات قد اتخذت خطوات لإدارة المخاطر الناجمة عن مشاكل القطاع المصرفي.

رفع بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في أواخر مارس/آذار بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى ما بين 4.75% و 5%. كان القرار مدفوعاً بمشاكل القطاع المصرفي التي دفعت صانعي السياسة إلى القول إن تشديد الأوضاع المالية من المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي.

وذكرت ميستر - التي لم تصوت على اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لوضع السياسات هذا العام: "توقعاتي مماثلة للتوقعات النموذجية للمشاركين في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي صدرت قبل أسبوعين، على الرغم من أنني أرى ضغوطاً تضخمية أكثر استمرارًا إلى حد ما من متوسط توقعات المشاركين".

وتتوقع أن يتباطأ النمو والتوظيف وأن تتراجع ضغوط التضخم، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يكون هناك تحسن ملموس في التضخم مع تخفيف ضغوط أسعار الفائدة من الزيادة الحالية البالغة 5% على أساس سنوي إلى 3.75% هذا العام و 2% بحلول عام 2025.

وقالت إن النمو يجب أن يتباطأ إلى مستويات أقل من الاتجاه هذا العام قبل أن يرتفع العام المقبل، وقالت إن معدل البطالة - الذي يبلغ الآن 3.6% - يجب أن يرتفع إلى ما بين 4.5% و 4.75% بنهاية عام 2023.

المركزى البنك المركزي الاقتصاد معدل البطاله البطالة المالية

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