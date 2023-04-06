لهذا السبب .. مجلس الأمن يعلن عن انعقاد جلسة طارئة اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة طارئة مغلقة بطلب مشترك من فلسطين والأردن وبدعم من الصين ودولة الامارات لمناقشة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى.

ويأتي هذا الطلب بعد الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي، وإجبارهم على مغادرته بالقوة، تمهيدًا لاقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة لتأدية طقوس تلمودية وذبح القرابين داخل المسجد الأقصى، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا".



وسيعقد المجلس جلسته في موعد طارئ بسبب الانتهاكات الأخيرة والمستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى وانتهاك حرمة المصلين واقتحامات المستوطنين.

ويذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلة الثلاثاء الاربعاء، والليلة الماضية، المسجد الاقصى عقب صلاتي التراويح والفجر، واعتدت بوحشية على المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وأخرجتهم منه بالقوة، وأصابت واعتقلت المئات منهم، تمهيدا لاقتحامات مجموعات المستوطنين، الامر الذي أثار ردود فعل محلية وعربية ودولية رافضة ومنددة بهذه الاقتحامات.