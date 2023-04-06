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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث في 15 رمضان|مولد الحسن.. وانتصار الدولة العثمانية على روسيا.. والمسلمين على التتار

صدى البلد

حدث في 15 رمضان.. أهم ما حدث فى الخامس عشر من شهر رمضان، انتصار الدولة العثمانية على روسيا عام 1224 هـ، ومولد الحسن فى عام 3 هـ، ولاية محمد بن أبي بكر الصديق على مصر عام 37هـ.

انتصار الدولة العثمانية على روسيا:
في 15 من رمضان 1224 هـ الموافق 24 من أكتوبر 1809م: انتصرت الدولة العثمانية على روسيا في معركة “تاتاريجه”، ومقتل 10 آلاف جندي من الروس.

مولد الحسن بن علي بن أبي طالب:
في 15 رمضان 3هـ الموافق 1 مارس 625م وُلد الحسن بن علي بن أبي طالب.

وفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب:
في 15 رمضان 37هـ الموافق 23 فبراير 658م توفي عبيدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

عبور عبدالرحمن الداخل إلى الأندلس:
في 15 رمضان 138هـ الموافق 20 فبراير 756 م عبر عبد الرحمن الداخل المعروف بـ (صقر قريش) البحر إلى الأندلس ليؤسس دولة إسلامية قوية وهي الدولة الأموية في الأندلس.

الانتصار على التتار في عين جالوت :
قطع التتار الفرات بعد تدمير بغداد ووصلوا حلب وأبادوا من فيها، ثم وصلوا دمشق ، وخرج السلطان المملوكي قظز بجيشه في شعبان نحو الشام وقد سبقه الأمير بيبرس بمقدمة التقت بطلائع للتتار وهزمتهم عند غزة، والتقى الجيشان عند عين جالوت في 15 رمضان، وخرج كمين من الجيش المصري فأحيط بالتتار من كل جانب وخرج سيف الدين قظز وصرخ واإسلاماه .. وتقدم الصفوف بنفسه.. وانهزم التتار أمامه ، وقتل المصريين من التتار مقتلة عظيمة، وتتبعهم الناس يتخطفونهم من كل جانب.

استسلام قلعة صفد:
في الخامس عشر من شهر رمضان عام 584هـ الموافق 6 نوفمبر 1188م سلمت قلعة صفد للقائد المسلم صلاح الدين الأيوبي.

الخامس عشر من شهر رمضان مولد الحسن الدولة العثمانية حدث في 15 رمضان رمضان 15 رمضان

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