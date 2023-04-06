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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 464 مبايعة بقيمة 827.14 مليون درهم منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 139.47 مليون درهم و417 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 687.67 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 87 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 236.13 مليون درهم منها 20 رهنا للأراض بقيمة 24 مليون درهم و60 رهنا للفلل والشقق بقيمة 212.13 مليون درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 105 ملايين درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 14.26 مليون درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 3 ملايين درهم.

 

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