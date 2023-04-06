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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تتبنى إستراتيجية جديدة للحفاظ على التنوع البيولوجي

صدى البلد

  أعلنت اليابان تبني استراتيجية جديدة للحفاظ على التنوع البيولوجي والبدء في استعادة النظام البيئي بحلول عام 2030.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الخميس/ أن الحكومة قامت بمراجعة الاستراتيجية لأول مرة منذ 11 عاما استجابة لاتفاقية التنوع البيولوجي (كوب 15) التي تم إبرامها في ديسمبر الماضي، والتي تشمل حماية 30 في المائة من الكوكب بحلول عام 2030. 
وتحدد الإستراتيجية الجديدة 25 هدفا للعمل لوقف فقدان التنوع البيولوجي، وتشمل الحفاظ على أكثر من 30 في المائة من أراضي اليابان ومياهها، كما سيطلب من الشركات التعاون من خلال توفير معلومات عن تأثير أنشطتها على الكائنات الحية.
وستشجع الحكومة أيضا الأفراد على تقليل هدر الطعام بمقدار النصف، واختيار المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة .. فيما ستقوم وزارة البيئة بالترويج للاستراتيجية الجديدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، والتحقق من الإنجازات كل عامين.
وتأمل الحكومة في أن تساعد الاستراتيجية الجديدة في رفع مستوى الوعي العام حول أهمية التنوع البيولوجي وتشجيع المواطنين على اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.

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