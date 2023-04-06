صحف الإمارات| أبو ظبي تشارك في اجتماع الدول العربية بشأن الأقصى.. وبوتين: أوروبا تشعل فتيل المواجهة مع روسيا

محمد بن راشد: حضارة العرب كانت منهلاً للعالم أجمع

الإمارات تشارك في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

بقاذفة «بي 52 إتش».. كوريا الجنوبية وأمريكا تناوران في الجو

بوتين: أوروبا تشعل فتيل المواجهة مع روسيا

اهتمت الصحف الإماراتية بعدة أحداث عالمية ومحلية اليوم، الخميس.

وجاء في صحيفة “الوطن” الإماراتية كلمة الشيخ محمد بن راشد في إحدي المبادرات، حيث أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العقول العربية التي كانت وراء الكثير من الإنجازات العلمية والثقافية على مدى العصور قادرة بلا شك على إحياء دورها خلال المرحلة القادمة وستعود لإثراء مساهمتها في مسيرة التطور الحضاري والتقدم العلمي في العالم.

وقال بن راشد: "استئناف الحضارة العربية يتطلب توفير المزيد من الفرص للعقول المبدعة ودعم دورها المحوري في توظيف الأبحاث والتطوير والدراسات والتطبيقات، وبما يسهم بالارتقاء بالواقع الحالي نحو الأفضل”.

وأضاف محمد بن راشد: ”حضارة العرب كانت منهلاً لحضارات العالم أجمع، والفرصة متاحة لنا الآن لنعيد بناء الإرث الحضاري العريق الذي تميزت به منطقتنا على مر العصور، ولدينا في منطقتنا العربية الكثير من النوابغ والعلماء والأطباء والأدباء والمفكرين والباحثين والمبتكرين”.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع رؤساء وأعضاء اللجان التابعة لمبادرة “نوابغ العرب”، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

وجاء في صحيفة “الإمارات اليوم”، مشاركة الامارات في اجتماع مجلس الجامعة العربية، حيث شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، لاتخاذ موقف عربي موحد على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك جراء اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين فيه.

وترأس وفد الدولة مريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبة الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وعقد الاجتماع برئاسة سعادة السفير محمد مصطفى عرفي مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية ، باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وبحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، وبمشاركة المندوبين الدائمين بالجامعة ومن يمثلونهم.

ونقلت صحيفة “الخليج” المناورات العسكرية التى أجرتها كوريا الجنوبية مع أمريكا، وجاء فيها أن كوريا الجنوبية، أعلنت أنها أجرت مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شملت قاذفة استراتيجية أمريكية واحدة على الأقل من طراز «بي 52 إتش» قادرة على حمل أسلحة نووية.

وأجرت بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة ما وصفته وسائلها الإعلامية الرسمية بأنه اختبار لطوربيد مسيّر قادر على حمل سلاح نووي تحت الماء، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

واهتمت نفس الصحيفة بما قاله الرئيس الروسي، حيث اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتّحاد الأوروبي «بإشعال فتيل مواجهة جيوسياسية» مع روسيا،وأكد للسفيرة الأمريكية أن العلاقات بين البلدين تمر بأزمة عميقة.

وقال بوتين إن دعم واشنطن للثورات الملونة هو سبب الأزمة الأوكرانية، وأكد أن روسيا منفتحة على جميع الدول بلا استثناء، وأنها تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية وتلتزم بالقواعد الدبلوماسية، وستمضي في مسارها لتشكيل عالم متعدد القطبية.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تسليم السفراء الأجانب الجدد لأوراق اعتمادهم، وقال الرئيس الروسي إن الوضع في العالم الآن «ليس سهلاً»، حيث تراكمت العديد من التناقضات التي تبدو أحياناً غير قابلة للحل، وغالباً ما تتداخل مع التفاعل الطبيعي ما بين الدول.

وأضاف أن علاقة روسيا بالولايات المتحدة، والتي يعتمد عليها الأمن والسلام العالميين، «تمر بأزمة عميقة مع الأسف»، وأشار إلى أن جوهر هذه الأزمة هو المدخل المختلف بين البلدين في ما يخص هيكل النظام العالمي.

وأكد بوتين أن روسيا تحرص دائماً على علاقات تستند إلى المساواة، واحترام السيادة، ومصالح بعضنا، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتابع بوتين: «سوف نسترشد بتلك المبادئ في المستقبل أيضاً».