سعرها 80 ألف جنيه.. ريهام حجاج ترتدي بيجامة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ظهرت الفنانة ريهام حجاج في مسلسل جميلة بملابس من دار أزياء Balenciaga ، وهي نفس الدار التي قاطعها الكثير من المشاهير العرب والأجانب بسبب دعمها للاستغلال الجنسي للأطفال.

وظهرت ريهام حجاج في مشهد بالمسلسل داخل مكتبها بالنيابة الإدارية، وهي ترتدي بيجامة من Balenciaga مكونة من قطعتين من نفس الخامة، مطبوع عليها العلامة التجارية للدار حرف الـB، ومتواجدة في قسم البيجامات بموقع الدار الرسمي.

يصل سعر البلوزة إلى 1190 إسترليني أي ما يعادل 46 ألف جنيه، أما البنطلون فيصل سعره إلى 1120 دولارا، أي ما يعادل 35 ألف جنيه مصري.