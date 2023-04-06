الصوم يعالج السرطان.. اعرف الرد الطبي على تصريحات محمد صبحي|حقيقة أم أكذوبة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن تصريحات الفنان محمد صبحى في لقاء تليفزيونى بأن الصوم يعالج مرض السرطان.



وتسببت تصريحات الفنان محمد صبحي في تصدره التريند وإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال الفنان محمد صبحي إن الهدف الرئيسي من الصوم ليس الشعور بجوع الفقراء، وإلا كان ربنا فرضه على الأغنياء بس مش على الفقراء.

وأكد صبحي أن «الصوم علاج وحيد وأساسي للسرطان» وأوضح أنهم يطلقون عليه علميا الصوم المتقطع، الذى يصل ل 16 ساعة، وهو يساعد في القضاء على الخلايا السرطانية من غير ما يحتاج المريض للحقن والعلاج الكيماوي.

وقال صبحي أيضا إن شركات الأدوية العالمية حاربت الصوم حتى تحافظ على أرباحها من بيع الأدوية.

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