هنتعاقد مع أفضل منه.. الغندور يكشف تفاصيل فشل مفاوضات هيرليتش مع الزمالك

أكد خالد الغندور مذيع قناة الزمالك، أن الألماني هايكو هيرليتش لم يكن الخيار رقم 1 بالنسبة لناديه من أجل قيادة الفريق.

وقال الغندور في تصريحات له "هناك مفاوضات تتم في الفترة الحالية مع مدرب أفضل وأقوى بكثير من هيرليتش".

وأضاف "هايكو هيرليتش وضع شرطًا تعجيزيًا في بداية المفاوضات وتحديدًا الشرط الجزائي، ومن الصعب الموافقة عليه لكن بعد ذلك تغير رأيه، لكنه طلب الوصول إلى مصر من أجل مشاهدة الأجواء خاصة أنه يخوض تجربته التدريبية الأولى خارج ألمانيا".

وتابع "فيه ناس لعبت في دماغ هايكو هيرليتش وبتكره نادي الزمالك أدت إلى فشل المفاوضات، وكان هناك اتفاق مبدئي على أن يوقع المدرب عقدًا لموسم وأربعة شهور لكن أول 4 شهور بإمكان النادي إقالة المدرب دون دفع شرط جزائي كما يمتلك المدرب أيضًا الأحقية في الرحيل بعد نفس المدة دون دفع أي شروط جزائية".

واختتم "المدرب بعد وصوله مصر طالب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي وهو عقده بالكامل إلا أن مجلس الإدارة بالكامل بجانب اللجنة الفنية رفضوا طلب المدير الفني الألماني، وهناك مفاوضات تتم الآن مع مدير فني كبير ويعتبر أفضل من هايكو هيرليتش خاصة أن الأخير لم يكن الخيار رقم 1 بالنسبة للجنة الفنية".

