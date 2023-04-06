عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنتعاقد مع أفضل منه.. الغندور يكشف تفاصيل فشل مفاوضات هيرليتش مع الزمالك

هيرليتش
هيرليتش

أكد خالد الغندور مذيع قناة الزمالك، أن الألماني هايكو هيرليتش لم يكن الخيار رقم 1 بالنسبة لناديه من أجل قيادة الفريق.

وقال الغندور في تصريحات له "هناك مفاوضات تتم في الفترة الحالية مع مدرب أفضل وأقوى بكثير من هيرليتش".

وأضاف "هايكو هيرليتش وضع شرطًا تعجيزيًا في بداية المفاوضات وتحديدًا الشرط الجزائي، ومن الصعب الموافقة عليه لكن بعد ذلك تغير رأيه، لكنه طلب الوصول إلى مصر من أجل مشاهدة الأجواء خاصة أنه يخوض تجربته التدريبية الأولى خارج ألمانيا".

وتابع "فيه ناس لعبت في دماغ هايكو هيرليتش وبتكره نادي الزمالك أدت إلى فشل المفاوضات، وكان هناك اتفاق مبدئي على أن يوقع المدرب عقدًا لموسم وأربعة شهور لكن أول 4 شهور بإمكان النادي إقالة المدرب دون دفع شرط جزائي كما يمتلك المدرب أيضًا الأحقية في الرحيل بعد نفس المدة دون دفع أي شروط جزائية".

واختتم "المدرب بعد وصوله مصر طالب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي وهو عقده بالكامل إلا أن مجلس الإدارة بالكامل بجانب اللجنة الفنية رفضوا طلب المدير الفني الألماني، وهناك مفاوضات تتم الآن مع مدير فني كبير ويعتبر أفضل من هايكو هيرليتش خاصة أن الأخير لم يكن الخيار رقم 1 بالنسبة للجنة الفنية".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

كاف يصدم ناديًا كبيرًا باستبعاده من دوري السوبر الأفريقي

أزمة قبل مواجهة الرجاء .. مباراة الأهلي وسموحة تواجه شبح التأجيل

مشاكله كتير| «هيرليتش» يكشف حقيقة رفضه تدريب الزمالك

أسبوع إجازة للموظفين في أبريل 2023 |تفاصيل

ترشيحاتنا

الهجرة تنشر إرشادات التحويلات المالية وتدبير النقد الأجنبي للطلاب المصريين الدارسين بالخارج

عاجل.. إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب إطلاق الصواريخ من لبنان

اسم كبير.. الغندور يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد لـ الزمالك

فى مواجهة الشرطة.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 7 أخرين بقنا

بعد إطلاق 100صاروخ من لبنان على إسرائيل.. اجتماع أمني عاجل لـ نتنياهو|صور

مصر تخوض معركة جديدة دفاعا عن الدول الأفريقية.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها 80 ألف جنيه.. ريهام حجاج ترتدي بيجامة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

قفطان وإكسسوارات غريبة.. نسرين طافش تلفت الأنظار بظهورها| شاهد

أمريكية تفقد حواسها لمدة عامين.. اعرف السبب

بالتواريخ والأيام| موعد الإجازات الرسمية لشم النسيم وتحرير سيناء وعيد الفطر

فيديو

بعد تسريب مكالمة ساخنة لها.. انتصار: معجب كلمني ومش ندمانة على تصريحاتي

الصوم يعالج السرطان.. اعرف الرد الطبي على تصريحات محمد صبحي|حقيقة أم أكذوبة

صغر 20 سنة.. محمد فؤاد يتصدر التريند والسر تكميم المعدة|تغطية خاصة

أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة ومرضى الحساسية.. ماذا سيحدث اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ