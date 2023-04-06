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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فتح باب التقدم بمشروعات لـ صندوق البحر الأحمر السينمائي

صدى البلد

أعلن صندوق البحر الأحمر؛ وهو صندوق دعم سينمائي رائد في العالم العربي وإفريقيا، عن إطلاق الجولة الثانية من دورته الثالثة، المعنيّة بدعم المشاريع في مرحلة التطوير، ويرحّب الصندوق بصنّاع الأفلام السعوديين والعرب والأفارقة ويدعوهم للتقديم.

ومن خلال جولته الثانية، يهدف الصندوق إلى دعم الرؤى الإبداعية عبر تقديم الدعم المالي للمشاريع الجريئة والمبتكرة في فئات الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، ابتداءً من المراحل الأولى لصياغة الفكرة وتطويرها واستكشاف آفاقها وصولاً إلى تطوير النصّ السينمائي وتحضيره لمرحلة الإنتاج. ويلتزم صندوق البحر الأحمر بتمكين صانعي الأفلام وتجسيد قصصهم إلى أعمال سينمائية على الشاشة الفضية، حيث يحتضن مشاريع لمخرجين سعوديين وعرب وأفارقة، على أن يلتزم منتج متخصص لكل مشروع.

ومنذ إطلاقه؛ بادر صندوق البحر الأحمر بتمويل 60 مشروعًا في مرحلة التطوير، بما في ذلك 37 مشروعًا جرى تمويلها خلال عام 2021 و23 مشروعًا خلال عام 2022، مع اهتمام كبير بدعم الأصوات ووجهات النظر المتنوعة من جميع أنحاء العالم، والتركيز على صناع الأفلام السعوديين والعرب والأفارقة عبر مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك الفئات الروائية والوثائقية الطويلة، وأفلام التحريك، والمسلسلات، والأفلام القصيرة، وأعمال الواقع الافتراضي.

 

ومن جانبه علَّق عماد إسكندر؛ مدير صندوق البحر الأحمر، قائلًا: "يسعدنا أن نعلن عن بدء الجولة الثانية من الصندوق ضمن دورته لهذا العام؛ والمكرّسة لتمويل المشاريع في مرحلة التطوير، حيث يعد الصندوق بالاستمرار في تقديم الدعم لصناعة السينما التي تتّسم بالحيويّة والازدهار في المملكة، بالإضافة إلى كلٍّ من العالم العربي والقارة الأفريقية. ومع انطلاق هذه الجولة الجديدة، سنستمر في توفير منصة لصانعي الأفلام الناشئين والمخضرمين على حدٍّ سواء، لتطوير وإنتاج أفلام عالية الجودة تعكس طيفًا متنوّعًا من الثقافة والتاريخ والتقاليد، وتكمن مهمتنا في تعزيز ازدهار قطاع صناعة الأفلام، وتعزيز التعاون الدولي، وتقديم المواهب وإبداعات صناع الأفلام المحليين للعالم أجمع. ونتطلع إلى استقبال طلبات التقديم واكتشاف الجيل القادم من رواة القصص وأصحاب الرؤى الذين سيشكّلون مستقبل صناعة السينما".

تبدأ فترة التقديم للجولة الثانية من الدورة الثالثة لصندوق البحر الأحمر ابتداءً من 6 أبريل وحتّى 30 أبريل. وترحّب بالمخرجين السعوديين والعرب والأفارقة، ونتطلّع نحن القائمون على الصندوق للنظر في طلبات التقديم وتقييمها.

البحر الأحمر السينمائي صندوق البحر الأحمر السينمائى مدير صندوق البحر الأحمر عماد إسكندر

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