الزراعة : فحص 527 ألف طن بطاطس للتصدير بالربع الأول من 2023

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، بلغت حوالي ٥٢٦ الف و ٤٢٩ طن، بإجمالي عينات ٢٠ الف و ٤٧٠ عينة.



واضافت مدير المشروع ان اجمالي عدد العينات التي تم فحصها خلال شهر مارس بلغت حوالي ٩٧١٦ عينة تمثل كمية إجمالية حوالي ٢٤٧ الف و ٦٦٢ طن.

واشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال شهر مارس الماضي، انه فيما يتعلق عدد عينات الفحص الظاهري لعمر ٧٥ يوم من الزراعة بلغت خلال شهر مارس حوالي ٥٦٠ عينة للشتوي، و ٢٦٦ عينة للصيفي، فيما بلغ الاجمالي العام منذ بداية العام وحتى نهاية مارس حوالي ٧٩٤٧ عينة للشتوي، و ٦٩٨ للصيفي.

واوضحت مدير المشروع ان اجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس، بمختلف محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي ٦٤٢ الف فدان، كذلك بلغ اجمالي المساحات التي تم صيانتها حوالي ٧٢٣٤ فدان، كما بلغ اجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية حوالي ٦٨ ألف فدان، بينما اجمالي مساحات العروة الصيفية حوالي ٢٨ ألف فدان وذلك حتى نهاية مارس الجاري.

وأكدت بلابل مشاركة المشروع هذا العام بعدد من المنافذ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، ومبادرة وزارة الزراعة "من خير مزارعنا لأهالينا"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن بينها منفذ بيع دائم لبيع البطاطس في مقر المشروع بالدقي، المنافذ المتحركة في محافظتي المنوفية وبني سويف، فضلا عن منفذ بمعرض حديقة الأورمان، بالجيزة، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به المشروع للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، اكدت مدير المشروع، انه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلا عن متابعة زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2022-2023 وادراجها في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (46 حوشه، 760 جهاز) بمساحة (68 الف فدان)، فضلا عن متابعة حصاد العروة الشتوية لموسم (2022-2023) حيث تم متابعة حصاد عدد (322) بيفوت خلال شهر مارس من خلال منصة planet ، وتحرير عدد محاضر (3600 محضر حصاد) للبطاطس الخام المعدة للتصدير، ليصبح الإجمالي العام لعدد محاضر العروة الشتوية (17700 محضر حصاد لعدد 633 بيفوت).

وأوضحت انه تم استكمال إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (23 حوشه، 345 جهاز) بمساحة (28 الف فدان)، كما يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لعمل بعض التحليلات اللازمة: ملوحة التربة، رطوبة النبات، وصحة النبات على جميع البيفوتات المعتمدة لزراعات العروة الصيفية، كذلك تم رفع نتائج التحليلات وبيانات الحصاد اليومية على رابط الخدمة الرقمية للمستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك).