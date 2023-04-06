الإصلاح والنهضة: دراما رمضان فرصة لغرس القيم المجتمعية وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء

أكد السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أهمية الأدب والفنون بشكل عام والدراما بشكل خاص في تشكيل قيم المجتمع وتحقيق التماسك الأسري المجتمعي، مشيرا إلى أن دراما رمضان من الفرص السانحة لغرس القيم المجتمعية التي تساهم في ترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء والقيم العليا التي ترسم شكل المجتمعات وتحافظ على تماسك الأوطان.

ودعا عبد العزيز كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني إلى ضرورة دعم الفن الذي يناقش مشكلات المجتمع ويساهم في صياغة تصورات صحيحة وحلول عملية لتلك المشكلات.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الدعم لابد أن يتمثل في تطوير وتفعيل لدور قصور الثقافة وتعزيز مناهج التعليم بموضوعات تتعلق بالفنون والأدب بجانب الاستمرار في تطوير مبادرات تهدف لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية وتطويرها.

وأكد عبد العزيز على أن الفن بأشكاله المختلفة هو من أهم صور القوة الناعمة التي تتجاوز حدود مصر لتؤثر في مئات الملايين في المحيط العربي والشرق أوسطي .