علاء عابد يطالب المجتمع الدولى بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

طالب النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربى من المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى بمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس المحتلة واتخاذ جميع الاجراءات السريعة والحاسمة ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلى لوقف الانتهاكات التى ارتكبتها قوات الاحتلال تجاه المصلين بالمسجد الاقصى والتى تتم خلال شهر رمضان المبارك واستفزت مشاعر المسلمين فى جميع انحاء العالم .

وأدان " عابد " فى بيان له أصدره اليوم بشدة الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتالل الإسرائيلى بحق المصلين المسلمين العزل فى المسجد الأقصى المبارك، والتى تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات فى صفوف المصلين المعتكفين فى المسجد وإلى اقتحامات وتدنيس متعمد لقدسية المسجد الأقصى المبارك من قبل المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بحماية قوات الاحتالل الإسرائيلى معلناً رفضه لكافة اشكال الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاوالت الرامية إلى تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد األقصى المبارك وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتقويض صلاة المسلمين فيه وابعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية فى القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولات فرض القانون الإسرائيلي.

وطالب النائب علاء عابد من المجتمع الدولى والامم المتحدة ومجلس الأمن مسئولية ارتكاب سلطات الاحتلال الاسرائيلى لمثل هذه الجرائم والإجراءات التى تقوض حرية العبادة فى المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتى تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون ، مؤكداً أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازًا لمشاعر المؤمنين فى العالم كله وتنذر بإشعال دوامة من العنف.

وطالب النائب علاء عابد من المجتمع الدولى الاطلاع بمسئولياته لحماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة اوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هى الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد األقصى المبارك الحرم القدسى الشريف ، مؤكداً على ضرورة الوقف الفورى لهذا العدوان الإسرائيلى وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى والحفاظ على حقه فى حرية العبادة.