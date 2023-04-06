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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بجنوب سيناء

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والدكتور طارق العربي،  الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس سيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء في مختلف المجالات، حيث تشمل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للمحافظة تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تطرق كذلك لمشروع الأتوبيسات الكهربائية، وذلك في إطار الاستعدادات لتشغيل خدمات النقل الذكي، بالإضافة لمناقشة أعمال تنسيق المواقع والاضاءة للميادين، ومستجدات المنظومة الأمنية الموحدة بالمحافظة، فضلا عن منظومة الرصد المرئي على مستوى جميع مدن المحافظة، بجانب منظومة تأمين مدينة شرم الشيخ المتكاملة، ومنظومة تأمين خطوط سير الحافلات السياحية، وكذا تأمين مدينة سانت كاترين ضمن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، وغيرها من مدن المحافظة.
 

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