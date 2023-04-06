مفيش مخلوق يقدر| بيان ناري لـ أيمن طاهر بعد منعه من دخول الزمالك

أصدر أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك السابق بيانا يرد فيه على تصريحات أعضاء مجلس إدارة النادي وقرار المجلس بمنع أعضاء الجهاز الفني السابق من دخول نادي الزمالك عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء المصري الأخير في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



وجاء نص البيان كالتالي :"

قال -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ أثقَلَ ما وُضِع في ميزانِ المؤمِنِ يومَ القيامةِ خُلُقٌ حسَنٌ وإنَّ اللهَ يُبغِضُ الفاحشَ البذيءَ)

لم أعتد أن أتحدث في أمور تخص نادي الزمالك والجميع يعلم أنني أرفض الظهور إعلاميا احترامًا للمكان الذي أعمل فيه ولكن وجب توضيح بعض النقاط المهمه.

"مشواري في نادي الزمالك بدأ منذ ٤٥ عاما في ناشئين النادي و يشهد الله أني اخلصت في عملي سواء كنت لاعبا أو مدربا وذلك لعشقي للنادي.

وتابع :" وإن قبل البعض الاهانه فانا لا أقبلها نهائيا و هي مرفوضه عندي رفض تام لقد رباني والدي اللواء طاهر رحمه الله، علي احترام الذات و الغير و مواجهه أي تعدي أو إساءة بكل حزم و هذه شيم الرجال التي تعلمتها من خدمتي في جهاز الشرطه المصريه العظيم."

وأضاف:" التصريحات اللتي خرجت بطردي من النادي و منعي من دخول النادي مدي الحياه غير مقبوله و مرفوضه بالنسبه لي و من في اعتقاده أنه يملك نادي الزمالك اعتقاد خاطئ و غير صحيح نادي الزمالك ملك لأعضائه و جمهوره و أولاده المخلصين، ولن اسمح بذكر أسمي بهذه الطريقه مره أخرى، أما عن دخولي نادي الزمالك فهو بيتي الذي تربيت فيه و داخل جدرانه من الصغر و هو حريه شخصيه لي و لن يستطيع أي مخلوق سلبي هذا الحق ، ومشواري في نادي الزمالك أكبر من تاريخ أي شخص يتكلم الآن و يزعم رغبته في تصحيح المسار المشاكل معروفه و الحلول كذلك ولكن المحسوبيه والمصالح تنتصر للأسف".

وتابع :" لاعبو نادي الزمالك حاربوا حتي آخر قطره في أجسادكم ولا تبخلوا علي هذا النادي العظيم الذي صنع أسماءكم وجعلكم نجوما ويستحق اكتر من ذلك بكتير وسوف يبقي نادي الزمالك وتزول الاسماء والأشخاص ، إلى مشجعي نادي الزمالك دمتم أبطالًا ورجالا مهما كانت الظروف ستظلون أعظم جمهور في العالم بالنسبه لي وسأظل افتخر واتباهى بكم، عاش الزمالك بجمهوره وأولاده المخلصين.

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