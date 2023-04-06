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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشمل إرسال 1000 جندي للحدود.. غانا تضع خطة عاجلة لمواجهة صراعات عرقية وجهادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعمل غانا على تعزيز الأمن في باوكو في الشمال الشرقي، وذلك عبر تعزز الأمن، وتقول السلطات في غانا إنه يجري حاليا نشر ألف جندي وضابط شرطة في بلدة حدودية شمالية شرقية بعد أن قتل مسلحون ضابط هجرة وتركوا اثنين آخرين في المستشفى.

 

ووفقا لما نشرته صحيفة bbc البريطانية، فإنه لم يتضح بعد من الذي أطلق النار على سيارتهم في باوكو الثلاثاء، ولكن هناك مخاوف بشأن الوضع الأمني ​​هناك بسبب تصاعد الصراع الجهادي في بوركينا فاسو المجاورة.

 

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن هناك مخاوف من أن يتسبب المتشددون الإسلاميون في الفوضى في منطقة الساحل في زعزعة استقرار البلدان الواقعة في الجنوب - بما في ذلك غانا وساحل العاج، حيث تتمتع باوكو أيضًا بتاريخ طويل من التوترات العرقية مع اندلاع أعمال العنف.

غانا إفريقيا الحدود قوات الجيش الصراعات العرقية العمليات الجهادية

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