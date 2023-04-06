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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكم حج الصبي وهل يغني عن الفريضة؟..مفتي الجمهورية يجيب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ، إن قضية اكتمال العقل شبية بنمو الشجرة ، موضحًا أن اكتمال العقل مرتبط باكتمال البناء الجسدى.

 

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “كل يوم فتوى”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه إذا حج الصبي يثاب، ولكن تسقط عنه الفريضة إذا قام بأداء فريضة الحج عند البلوغ.

 

وتابع مفتي الجمهورية، أن العقل هو المناط بالتكلف، وقد اهتم به الشرع اهتماما كبيرا، مؤكدا أن التعليم أساس تكوين العقل وتنميته وتدريبه وتأهيله على اختلاف الأزمنة والعصور.

 

المولى عز وجل حرم الخمر

وأشار شوقي علام إلى أن المولى عز وجل حرم الخمر لأنه مادة مسكرة تغيب العقل.


 

شوقي علام مفتى الجمهورية اكتمال العقل فريضة الحج العقل

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