رئيس مدينة القصير: استمرار أعمال الرصف بشوارع المناطق الشمالية

واصلت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، أعمال الرصف بشارع هيكل بالمناطق الشمالية، بالإضافة إلى استمرار العمل بالعديد من الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

وأكد إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، أن خطة المدينة تشمل رصف العديد من الشوارع، وكذلك الإنارة العامة بمختلف المناطق، وذلك لظهور المدينة بالشكل الحضارى.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، عن حدوث كسر مفاجئ في خط مياه الكريمات الرئيسي المغذي لمدينتي الغردقة ورأس غارب.

وأشارت الشركة إلى تعديل ضخ المياه إلى مدينتي الغردقة، وسفاجا، كما ناشدت الشركة أهالي المدينتين ضرورة ترشيد استهلاك المياه لحين إصلاح العطل.