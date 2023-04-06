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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الكلاوى يصدر كتابه عن دور الشراكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

صدى البلد

صدر حديثًا كتاب الشراكة بين القطاعين العام والخاص Ppps كاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة للدكتور أحمد الكلاوى، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ( FAPPP  ). 

يعرض دور الشراكة بين القطاعين كإستراتيجية يكون القطاع الخاص ( الأجنبي والمحلى ) كطرف أصيل في مشاريع البنية الأساسية وخدمات المرافق العامة وقطاعات الدولة المختلفة كالتعليم والصحة والرياضة  والنقل والمواصلات والموانئ والمطارات بما يكون له من بالغ الأثر في تخفيف العبء على الموازنة العامة.

وقال الدكتور أحمد الكلاوى فى مقدمة الكتاب، إنه بات  من الصعب تحقيق أهداف التنمية المستدامة( SDGs )  بالاعتماد على قطاع واحد سواء القطاع العام أو الخاص، متناولا كيفية نقل وتحديد وتقييم وتوزيع مصفوفة المخاطر ، وتحقيق التوازن المالي في التعاقدات العامة.

وعرض "الكلاوى" أهم مبادئ الشراكة بين القطاعين، والقيمة مقابل المال VFM، ومبدأ الناس أولا  PFPPPs، وكيفية قياس مقارن القطاع العام PSC ، مع التركيز على التجربة المصرية والاماراتية، موضحا أنهما اتخذتا الشراكة بين القطاعين كاستراتيجية حالية ومستقبلية.

وأشار الى أنه  صدر قانون الشراكة 67 لسنة 2010 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في مصر، موضحا أنه أجاز في لائحته للجهات الإدارية صاحبة الولاية أن تشارك القطاع الخاص بإحدى صور الشراكة بين القطاعين " PPP-BOT-BOOT- DBFO "، وأنه من المشروعات القومية بنظام الشراكة بين العام والخاص  PPPs الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر.

ونوه الى امتداد مبادرات القيادة السياسة نحو إشراك المجتمع المدني والخاص لتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية منها مبادرة حياة كريمة، مشيرا الى أن مصر طرحت وثيقة سياسة ملكية الدولة كترجمة حقيقية نحو إشراك القطاع الخاص كطرف أصيل في مشروعات البنية الأساسية  والمرافق العامة.

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