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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب استنزاف.. أمريكا تكشف كلمة السر لتجنب "حمام دم" مشابه لأوكرانيا

أمريكا تكشف كلمة
أمريكا تكشف "كلمة السر" لتجنب حمام الدم مشابه لأوكرانيا

قال ريتشارد مور جونيور، وهو جنرال كبير بالقوات الجوية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة يجب أن تطور قدرتها على تحقيق التفوق الجوي والحفاظ عليه لتجنب “حمام دم” مشابه لما حدث في أوكرانيا.

وقال مور، خلال حدث أقامه معهد ميتشل لدراسات الفضاء: “يجب أن نصل إلى القدرة المتقدمة لتحقيق التفوق الجوي والحفاظ عليه ولا نريد ”حمام الدم” الذي يحدث في أوكرانيا الآن، وبالتالي، علينا أن نصل إلى القدرة المتقدمة، الأمر يتطلب تغيير ساحة المعركة”.

وأوضح أن “السبب الرئيسي وراء كون الصراع الدائر في أوكرانيا هو حرب استنزاف هو أن أياً من الطرفين لم ينجحا في تحقيق تفوق جوي”.

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وفي مارس، قال القائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا جيمس هيكر إن الصراع في أوكرانيا أثبت أن التفوق الجوي أمر حيوي للنجاح في الصراع ويمكن لروسيا أن تمنع الولايات المتحدة من توفير المعدات العسكرية لأوكرانيا إذا تمكنت من السيطرة الكاملة على الجو.

روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة اوروبا القوات الجوية

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