طارق الدسوقي: عشقي للغة العربية ساعدني في تقديم الأعمال الدينية

قال الفنان طارق الدسوقي، إنه عاش أجمل أيام حياته في الطفولة، وعشق اللغة العربية وتمكن منها بفضل أساتذته في المدرسة ودراسته مادة العروض مما ساعده كثيرا خلال مشاركته في العديد من الأعمال التاريخية والدينية.



وأضاف طارق الدسوقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “مارست جميع الأنشطة الثقافية خلال طفولتي بتشجيع من والدي ووالدتي”.



وتابع طارق الدسوقي، :"شكلي أيام الطفولة كان عبيط وطيب زيادة عن اللزوم، وعمري ما إدلعت ووالدي كان حريصا على المساواة بين الأبناء".



وأوضح أن حياته الشخصية خط أحمر، موضحا أنه رغم حب الجمهور وشغفه لمعرفة أخبار النجوم والفنانين ولكن هناك أمور شديدة الخصوصية.

