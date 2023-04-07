عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ورشة رادياتير تهدد سكان شارع عبد العزيز الخوجى في شبرا الخيمة للأمراض

صدى البلد

اشتكى سكان شارع عبد العزيز الخوجى شبرا الخيمة أول التابعة لمحافظة القليوبية، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، بسبب تضررهم من ورشة رادياتير التي يصدر عنها انبعاثات خطيرة على الصحة والبيئة.
ويقول المواطن مصطفى سيد هيكل في رسالتهم : نحن سكان العقار رقم 13 فى شارع عبد العزيز الخوجى بشبرا الخيمة أول نعاني من ورشة رادياتير أسفل العقار ويقوم صاحبها بتشغيل اسطوانات الاكسجين و انابيب الغاز و مياه النار التي يصدر عنها انبعاثات خطيرة على الصحة والبيئة ويصدر عنها مخلفات صناعية كارثية مما يعرض المبنى الى الهدم او الانفجار بالإضافة الى الضوضاء غير المحتملة إطلاقا الصادرة عن المعدات الثقيلة والتي تعمل حتى ساعات متأخرة يوميا.  

وأضاف كما قام بعمل تنده 6 متر * 6 متر وقمنا بتحرير العديد من الشكاوى في الامن الصناعي والبيئة ولم يحركوا ساكنا.

ونناشد المسئولين بمحافظة القليوبية النظر الينا بعين الرحمة وسرعة اغاثتنا حيث ان الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما ان بعض الأطفال يعانون من امراض مزمنة نتيجة المخلفات وعوادم السيارات
 
للتواصل مع سكان المنطقة من خلال رقم: 01141285166
 

 

أقراء ايضا
سكان منطقة عزبة حنطر بدمياط يشكون انتشار ورش النجارة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اسطوانات الاكسجين أمراض مزمنة الأمن الصناعي انبعاثات خطيرة مخلفات صناعية كارثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

كانت قمرا.. شاهد آخر صورة لشيرين الطحان قبل وفاتها

ترشيحاتنا

الحرب بين لبنان وإسرائيل.. أول رد من قوات اليونيفيل

أسعار فورثينج T5 EVO الجديدة في مصر .. صور

الأمم المتحدة تتحرك| تحذيرات من كارثة بيئية مدوية فى اليمن.. ما القصة؟

أحمد فتوح ضمنهم| مفاجأة جديدة بشأن تجميد 4 لاعبين بالزمالك

ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة| حالة الطقس

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة اليوم من محافظة الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب مرض شيرين الطحان بعد وفاتها| تفاصيل

بها سم قاتل وتليف الرئة.. السجائر الإلكترونية طريقك الأقرب للإصابة بالسرطان

ممسوس من الجن.. أمريكية تبيع ابنها في سوبر ماركت.. تفاصيل صادمة

نشرة المرأة و الصحة| آخر صورة لشيرين الطحان قبل وفاتها.. كيف يتجنب مرضى السكر الإصابة بالغدة الدرقية؟

فيديو

"يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"..آخر ما قالته شيرين الطحان

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ