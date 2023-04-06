يقدمان دراما منعزلة عن الواقع.. طارق الدسوقي يهاجم رمضان ومحمد سامي

أكد الفنان طارق الدسوقي، إنه لم يسجل أي اعتراض على الفنان محمد رمضان كشخص أو محمد سامي كمخرج، وأنه يقدرهما ويحترمهما ولكن اعتراضه حسب قوله على المحتوى المقدم وأنه يتمسك بمجموعة من المعايير يجب توافرها في العمل الدرامي.

وأشار طارق الدسوقي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر تخوض حربا كبيرا ضد الإرهاب في ظل بناء الجمهورية الجديدة وهناك العديد من المشكلات الاقتصادية ولا يمكن أن تكون الدراما منعزلة عن الواقع.

تابع الفنان طارق الدسوقي، ليس مطلوباً من الدراما تقديم الواقع بكل ما تحمله من قبح للجمهور، الفن قيمة جمالية ومتعه سمعية وبصرية.