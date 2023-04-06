الرياضة حياة.. دورة لمراكز الشباب في مطروح

استكملت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمطروح تصفيات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لخماسيات كرة القدم والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.



وأكد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أن الدورة تأتى تحت رعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .



وأضاف أن الفريق الفائز بالمركز الأول علي مستوى المحافظة سوف يشارك باللقاء الختامي على مستوى الجمهورية بالقاهرة، خلال الفترة من ٢٠ رمضان إلى ٣٠ رمضان ١٤٤٤.



يذكر أنه أقيم بمركز شباب مطروح، ثلاث مباريات والتي انتهت بفوز أبناء المرحوم جمال الغمري على فريق نجوم الوادي بضربات الترجيح 0/2.



بينما المباراة الثانية فوز فريق نابولي على فريق أصدقاء المرحوم سامي سعيد بهدف نظيف، أما المباراة الثالثة فوز فريق الجامعة على فريق نادي التحدي 0/2، ويأتي ذلك تحت إشراف كابتن محمد أنور مدير إدارة الرياضة بالمديرية، وكابتن تامر شطا منسق البطولة واللجنة المنظمة من قبل إدارة الرياضة بالمديرية.