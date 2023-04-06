الصحفيين العرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

أدان اتحاد الصحفيين العرب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصليين والمعتكفين هناك ، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني دون مبرر.

وقال الاتحاد في بيان له: أن هذه التصرفات الإجرامية غير المسئولة على الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين المسلمين عبر العالم لا سيما خلال شهر رمضان المبارك .

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب مجلس الأمن للتحرك بسرعة لوقف هذه الجرائم غير المبررة من إسرائيلي على الأماكن المقدسة الأمر الذي يندد باشعال الموقف فى الأراضي الفلسطينية المحتلة .

كما طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات الإعلام الدولية والأمم المتحدة بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل .