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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين العرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

صدى البلد

أدان اتحاد الصحفيين العرب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصليين والمعتكفين هناك ، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني دون مبرر. 

 وقال الاتحاد في بيان له: أن هذه التصرفات الإجرامية غير المسئولة على الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين المسلمين عبر العالم لا سيما خلال شهر رمضان المبارك . 

  وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب  مجلس الأمن للتحرك بسرعة لوقف هذه الجرائم غير المبررة من إسرائيلي على الأماكن المقدسة الأمر الذي يندد باشعال الموقف فى الأراضي الفلسطينية المحتلة . 

  كما طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات الإعلام الدولية والأمم المتحدة بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل . 

 

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