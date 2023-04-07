ياسر سليمان : الأغاني المنتشرة الفترة الحالية لا تندرج تحت فكرة الغناء أو الطرب

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال حلقة اليوم من برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، نجوم الأوبرا الفنان ياسر سليمان والفنانة حنان عصام، في ليلة من الزمن الجميل.



وقالت المطربة حنان عصام:" لا استمع إلى الأغاني المنتشرة الفترة الحالية، متابعة:" من صغري وأنا بصحى على الراديو وكبار المغنيين".

وأضاف ياسر سليمان:" الاغاني المنتشرة الفترة الحالية لا تندرج تحت فكرة الغناء أو الطرب..هي مجرد حالة وإيقاعات وبيتحط عليها أي كلام".

وقال:"الحاجات اللي على التيك توك مش أغاني.. العيب مش عليهم العيب على اللي بيسمعوهم".

