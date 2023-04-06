عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الكيان الصهيوني دنس المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أننا جميعا رأينا الهجمة الإرهابية على المسجد الأقصى، بعد  أن دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلوا بأحذيتهم ودنسوا المسجد الاقصى، فالمؤامرة ليست وليدة التو واللحظة ولا مرتبطة بحكومة متطرفة، وهي عقيدة لديهم.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية "صدى البلد، إن الاحتلال الإسرائيلي يرغبون في هدم المسجد الأقصى وإنشاء هيكل سليمان وفقا لمزاعمهم.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن كل مواطن مصري وعربي ومسلم وحر في انحاء العالم  يعرف الهجمة الإرهابية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وما يقوم به المستوطنون في منطقة المسجد الأقصى، مع وجود مشاهد لإخراج شباب معتكف مقبل اليدين داخل المسجد الأقصى.

 

 السمة الأساسية

وأضاف مصطفى بكري، ليه بقينا نتعامل مع الكيان الصهيوني وأكنه واقع ونسكت على أقصانا وهو يدنس وأصبح الصمت العربي هو السمة الأساسية وندين فقط.

 

مصطفى بكري الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى الكيان الصهيونى العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

أخبار الأهلي..ترشيح نجم أورلاندو للانضمام للقلعة الحمراء.. وأزمة بلقاء بيراميدز

تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر..المركزي يفجر مفاجأة بشأن آداء الأخضر

خاص.. أوسكار جارسيا يوضح لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الزمالك

الزمالك اليوم.. مدرب إسباني مرشح وبيان ناري من طاهر وعودة مهاجم الأبيض

ترشيحاتنا

السيسي: إحنا مبنعملش شر أبدا وهننجح.. وبسمة وهبة تنهار بالبكاء على الهواء|أخبار التوك شو

تحركات برلمانية لمنع بيع المكملات الغذائية في صالات الجيم.. ونواب: مصنوعة تحت "بير السلم" وغير خاضعة للرقابة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

قرار عاجل من الشرطة الإسرائيلية بشأن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

شاهد.. اللقطات الأولى للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

1000 جنيه قيمة الرسوم والضرائب على سيارات الجمرك فى قانون المرور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول طفل.. رجل يدخل موسوعة جينيس بـ أكبر شارب

سحورك عندنا.. طريقة عمل الفول بالبسطرمة وأومليت بطاطس

لدغة واحدة.. احذر البعوضة الزاعجة تصيبك بمرض مميت

مسلسل ستهم الحلقة 15.. روجينا تنقذ رضيعتها والأطفال المشردين بمساعدة ابنتها

فيديو

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

الفلوس موجودة في حسابه .. انتهاء أزمة غرامة كهربا قريبا

عيني زايغة ومراتي قفشتني..كريم فهمي يروي اصعب المواقف في حياته

مفيش لبس في العيد... تفاصيل جريمة مصر القديمة | والمتهم الزوج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ