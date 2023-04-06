مصطفى بكري: الكيان الصهيوني دنس المسجد الأقصى

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أننا جميعا رأينا الهجمة الإرهابية على المسجد الأقصى، بعد أن دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلوا بأحذيتهم ودنسوا المسجد الاقصى، فالمؤامرة ليست وليدة التو واللحظة ولا مرتبطة بحكومة متطرفة، وهي عقيدة لديهم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية "صدى البلد، إن الاحتلال الإسرائيلي يرغبون في هدم المسجد الأقصى وإنشاء هيكل سليمان وفقا لمزاعمهم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن كل مواطن مصري وعربي ومسلم وحر في انحاء العالم يعرف الهجمة الإرهابية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وما يقوم به المستوطنون في منطقة المسجد الأقصى، مع وجود مشاهد لإخراج شباب معتكف مقبل اليدين داخل المسجد الأقصى.

السمة الأساسية

وأضاف مصطفى بكري، ليه بقينا نتعامل مع الكيان الصهيوني وأكنه واقع ونسكت على أقصانا وهو يدنس وأصبح الصمت العربي هو السمة الأساسية وندين فقط.