مواقع حماس.. الكشف عن تفاصيل الغارات الجوية الإسرائيلية علي قطاع غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه ينفذ ضربات جوية ضد مواقع حماس في قطاع غزة في أعقاب الهجمات الصاروخية السابقة.

وأشارت التقارير إلى تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات جوية في جميع أنحاء المنطقة.

وتشير التفاصيل الأولية، إلي استهدف الجيش الإسرائيلي موقع صلاح الدين التابع لـ"كتائب القسام" شرقي مدينة غزة، كما قصف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة.

وقالت شبكة “آر تي” الروسية، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مرصدا يتبع المقاومة شرق مدينة غزة، موضحا أن عمليات الاستهداف متواصلة.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة في مدينة بيت حانون في منطقة الزراعة شمالي القطاع.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على مواقع في قطاع غزة ردا على الهجمات الصاروخية التي تلقتها إسرائيل الأربعاء والخميس، وذلك إثر التطورات التي شهدها المسجد الأقصى مساء الثلاثاء بين قوى أمن إسرائيلية وفلسطينيين.