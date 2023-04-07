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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برامج التعليم المدمج بكلية الآداب.. فرصة للدراسة في تايلاند وتفاصيل التقديم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب

تتابع اليوم كلية الهندسة جامعة حلوان تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية . 
 

لطلاب الجامعة ..عين شمس تنظم مسابقة رمضانية ..تفاصيل

أعلنت رعاية الشباب بجامعة عين شمس، عن قيامها بمسابقة القرآن الكريم ومسابقة المشروعات الصغيرة وذلك خلال شهر أبريل ٢٠٢٣ تحت إشراف لجنة الأسر برعاية الشباب.

 

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برامج التعليم المدمج بكلية الاداب


أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهنى بنمط التعلم المدمج وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023.
 

فرصة للدراسة في تايلاند .. تعرف على تفاصيل التقديم


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إدارة البعثات عن أفادت سفارة تايلاند بالقاهرة عن المنح الدراسية التى تقدمها مؤسسات التعليم العالى فى تايلاند للطلاب الأجانب وذلك للعام الدراسى 2023/2024 .

 

 

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